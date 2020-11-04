بنسلفانيا تشتعل.. ترامب يدعي وجود احتيال في الفرز رغم تقدمه

ولاية بنسلفانيا قد تغلق الأبواب أمام آمال دونالد ترامب لولاية ثانية ، لكن الأصوات لا تزال قيد الفرز ، مما يترك النتيجة غير واضحة بعد يوم الانتخابات.

وقال موقع "فوكس":"لنكن واضحين، هذا ليس بالأمر الغريب: لقد كان من الشائع في الانتخابات الأمريكية، بما في ذلك الانتخابات الأخيرة، أن تستغرق الولايات عدة أيام أو أكثر لفرز أصواتها".

لكن في ولاية بنسلفانيا، ضمنت الهيئة التشريعية للولاية الجمهورية أن النتيجة لن تكون معروفة في ليلة الانتخابات برفضها التوصل إلى اتفاق مع الحاكم الديمقراطي توم وولف من شأنه أن يسمح لمسؤولي الانتخابات المحليين ببدء فرز الأصوات المبكرة وأوراق الاقتراع بالبريد. قبل يوم الانتخابات.

وقالت وزيرة عدل ولاية بنسيلفانيا إن عمليات الإحصاء لا تزال جارية وتقترب من 50 % من أصوات الاقتراع عبر البريد، وولا يزال هناك ملايين الأصوات يجب فرزها.

وأضافت:"شهدنا ارتفاعا كبيرا في التصويت عبر البريد مقارنة بانتخابات عام 2016".

وتابعت:"وصول أصوات العسكريين الذين يخدمون بالخارج سيكتمل الثلاثاء المقبل وسنحرص على فرزها بدقة". وتقول وسائل إعلام أمريكية إن ترامب متقدم حاليا في ولاية بنسلفانيا بحوالي 618 ألف صوت بعد فرز 64% من الأصوات. وولاية بنسلفانيا تعتبر من الولايات المتأرجحة وتمتلك 20 صوتًا في المجمع الانتخابي.

لذا، بينما ادعى ترامب الآن أن التأخير في عد بطاقات الاقتراع عبر البريد هو دليل على الاحتيال، إلا أنه وضع صممه على وجه التحديد الجمهوريون في ولاية بنسلفانيا. بغض النظر عما قد يدعيه الرئيس، لا تزال النتائج قيد الجدولة، حيث يعد مسؤولو الانتخابات المحليون الجمهور بأن كل صوت يتم الإدلاء به بشكل شرعي سيتم احتسابه.