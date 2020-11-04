عقب إعلانه الفوز ومحاولة التزوير.. انقلاب جمهوري على ترامب

انضم عدد كبير من قادة الحزب الجمهوري والمحافظين إلى قائمة إدانة ادعاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي صباح اليوم، عن تحقيقه الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية رغم استمرار فرز الأصوات، ووجود ولايات كبرى لا تزال تقوم بعملية الفرز.

وجاء إعلان ترامب ليؤكد التقارير الإخبارية التي أشارت قبل الانتخابات إلى استعداد ترامب لإعلان فوزه في الانتخابات، فوز تفوقه في النتائج الأولية في البداية، وهو ما نفاه فيما بعد.

فيما قال السناتور السابق ريك سانتوروم من ولاية بنسلفانيا: "لقد شعرت بالحزن الشديد لما سمعته من الرئيس، إن كلمة تزوير التي استخدمها الرئيس، فكرة خاطئة للغاية".

كما صرح كريس كريستي، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي الأمريكية لـ شبكة "ايه بي سي نيوز" : "أتحدث ليس بصفتي حاكما سابقا، لكن بكوني مدعيا أمريكيا سابقا، ليس هناك أي أساس لتقديم حجة التزوير هذه الليلة".

أصبح السناتور ماركو روبيو من فلوريدا أول سناتور جمهوري حالي يبدو أنه ينتقد بيان ترامب علنًا في وقت لاحق الأربعاء، حيث كتب في تغريدة على تويتر: "ستُعرف نتيجة السباق الرئاسي بعد احتساب كل صوت مدلى به بشكل قانوني".

كما قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، إن تعليقات الرئيس "كانت من أكثر التعليقات اللامسؤولة التي أدلى بها رئيس للولايات المتحدة على الإطلاق".

وكان ترامب أعلن عن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية صباح اليوم، متهما الحزب الديمقراطي بمحاولة تزوير هذه الانتخابات لصالحه.