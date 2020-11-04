كورونا يواصل ضرب الأردن.. 4658 إصابة جديدة و62 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم عن تسجيل (4658) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث احتلت العاصمة الأردنية عمان قمة الإصابات بـ (2274).
وأوضحت الصحة الأردنية في بيان لها اليوم عن ارتفاع إجمالي الإصابات في المملكة إلى (91,234) حالة.
كما سجلت الصحة الاردنية (62) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,029) حالة.
وأفادت الوزارة أن اجمالي الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (247) حالة، حيث غادرت (195) حالة المستشفيات بعد شفائها.
كما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا (1,617) حالة، منهم (374) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
وأشارت الوزارة الي انه تم إجراء (20,737) فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,955,425) فحصا.
كما ختمت الوزارة في بيانها قائلة :
في ظل استمرار تسجيل حالات إصابة محلية، تدعو وزارة الصحة الجميع للالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من (20) شخصا، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).
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