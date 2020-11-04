جو بايدن يلقي خطابا إلى الشعب الأمريكي.. اليوم

أعلنت حملة مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، إلقاء المرشح لخطاب إلى الشعب الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.
وأكدت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنها مستعدة لمواجهة أي نزاع قانوني بالنسبة للانتخابات في أي محكمة أمريكية، فيما يبدو ذلك ردًا على اتهام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للديمقراطيين بالتلاعب في نتائج الانتخابات الأمريكية.
وقالت جين اومالي ديلون، مديرة حملة بايدن الانتخابية في مؤتمر صحفي، إن بايدن سيحصل على أصوات أكثر من أي مرشح انتخابات أمريكية في التاريخ.
وأضافت أن فريق ترامب يتبع مسارا تكتيكيا من أجل اغراق العاملين في فرز الاصوات بالعمل او ايقاف عملهم في الولايات المتأرجحة.
وتابعت الحملة أنها: "لن تستريح حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات الرئاسية".
وذكرت الحملة: "فريق ترامب تذكر الآن قواعد الانتخابات بعد أشهر من وضعها ويريدون أخذها للمحاكم.".
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