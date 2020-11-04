بايدن يتقدم في ولاية ويسكونسن بفارق ضئيل عن ترامب

شهدت ولاية ويسكونسن الأمريكية، حتى هذه اللحظة تقدم مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، جو بايدن، بفارق ما يقرب من 20 ألف صوت على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ووفقا لصحيفة " يو اس ايه توداي"، فإنه مهما كانت النتيجة النهائية، ستكون هذه هي المرة الرابعة في ستة انتخابات رئاسية يتم فيها تحديد ولاية ويسكونسن بأقل من نقطة مئوية. وستكون هذه هي المرة السادسة في ثمانية سباقات رئاسية يفشل فيها الفائز في الوصول إلى 50٪.

وبينما كان أداء ترامب أسوأ في كثير من مناطق العاصمة ميلووكي وماديسون عما كان عليه قبل أربع سنوات، إلا أنه كان أفضل قليلًا في معظم شمال ووسط ولاية ويسكونسن. اتسعت الفجوة السياسية بين المناطق الحضرية والريفية.

ومن ناحية أخرى، أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، منذ قليل، بأن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، يتقدم على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفارق ضئيل في ولاية ميتشيجان بعد فرز 94% من الأصوات.

وتعتبر ميتشيجان إحدى الولايات الحاسمة في المنافسة بين ترامب وبايدن، حيث تمتلك 16 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وحتى الآن بلغ عدد الأصوات الانتخابية التي حصدها بايدن 238 صوتًا مقابل 218 لـ ترامب، حيث يحتاج أحد المرشحين إلى 270 صوتًا للفوز في الانتخابات.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أن نتائج الفرز الجزئي حتى اللحظة تؤكد تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على نظيره الجمهوري والرئيس الحالي لأمريكا دونالد ترامب.