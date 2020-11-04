بايدن يتقدم.. ولاية أمريكية حاسمة تسجل رقما قياسيا في عدد الأصوات

سجلت ولاية ميشيجان الأمريكية رقما قياسيا في عدد المصوتين بالانتخابات الرئاسية، متجاوزة المليون ومائة ألف مصوت، وتعد من الولايات التي تشتعل بها المنافسة ولديها تأثير في حسم السباق.

وبحسب "سي إن إن"، سجلت ولاية ميشيجان رقما قياسيا جديدا في إقبال الناخبين على الأقل 5.107896 صوتا، وفقا لإحصاء سي إن إن. يشمل هذا المجموع جميع المرشحين للرئاسة في الاقتراع في ميشيجان ، وليس فقط نائب الرئيس السابق جو بايدن والرئيس دونالد ترامب.

تم تسجيل الرقم القياسي سابقًا في عام 2008 بـ 5،039،080 صوتًا عندما فاز الرئيس السابق باراك أوباما بالولاية، وفقًا للنتائج الرسمية من موقع وزير خارجية ولاية ميشيجان.

في الفترة التي سبقت يوم الانتخابات، كانت وزيرة الخارجية جوسلين بنسون تتوقع أن تصل الولاية إلى مستوى إقبال قياسي.

وقالت بنسون للصحفيين يوم الثلاثاء "نحن في طريقنا لنشهد تحطيم الرقم القياسي في المشاركة".

وتحظى ميشيجان بـ 16 صوتا بالمجمع الانتخابي، ولا يزال المرشح جو بايدن متقدما بواقع 49.3% مقابل 48.8% لصالح ترامب، مع فرز نحو 90% من الأصوات.

ويتقدم بايدن حتى الآن بواقع 224 صوتًا في المجمع الانتخابي مثقابل 213 صوتًا لصالح ترامب، بحسب أرقام "سي إن إن".