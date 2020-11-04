حملة بايدن: سنفوز الليلة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

قالت جين اومالي ديلون، مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي بسباق الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إنه سيحصل على أصوات أكثر من أي مرشح انتخابات أمريكية في التاريخ.

وأضافت حملة بايدن أن فريق ترمب يتبع مسارا تكتيكيا من اجل اغراق العاملين في فرز الاصوات بالعمل او ايقاف عملهم في الولايات المتأرجحة.

وتابعت الحملة أنها: "لن تستريح حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات الرئاسية".

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي: "فريق ترمب تذكر الان قواعد الانتخابات بعد اشهر من وضعها ويريدون اخذها للمحاكم.".

ومن ناحية أخرى، أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، منذ قليل، بأن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، يتقدم على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفارق ضئيل في ولاية ميتشيجان بعد فرز 94% من الأصوات.

وتعتبر ميتشيجان إحدى الولايات الحاسمة في المنافسة بين ترامب وبايدن، حيث تمتلك 16 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وحتى الآن بلغ عدد الأصوات الانتخابية التي حصدها بايدن 238 صوتًا مقابل 218 لـ ترامب، حيث يحتاج أحد المرشحين إلى 270 صوتًا للفوز في الانتخابات.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أن نتائج الفرز الجزئي حتى اللحظة تؤكد تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على نظيره الجمهوري والرئيس الحالي لأمريكا دونالد ترامب.