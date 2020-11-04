"شئون الحرمين" تكثف الجهود لإزالة آثار الأمطار الغزيرة على الحرم المكي

اعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تكثيف جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة ضيوف الرحمن وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وشعر الطائفين والزائرين الفرح والسرور مستبشرين برحمة الله أن يتقبل منهم دعاءهم وأن يتم عليهم رضوان وفق ماذكرته صحيفة الرياض السعودية.

وأفادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي عن تأهب الإدارات المعنية لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها, وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقًا يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.

وكانت وكالة الأنباء السعودية " واس" قد كشفت عن هطول، أمطار غزيرة اليوم على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة حيث رصد عدسات الكاميرات هطول الأمطار بغزارة علي المعتمرين أثناء الطواف حول الكعبة.

ووثق مقطع فيديو لحظات هطول أمطار الخير والبركة على المعتمرين والمصلين في ساحات الحرم المكي، فيما انسابت المياه من ميزاب الكعبة المطهرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت بتقريرها لطقس اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020 ، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء متفرقه من العديد من المناطق.

حددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قائمة المناطق وهم الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، وتمتد الى منطقة مكه المكرمة تشمل السواحل منها، ومرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية ، من خلال موقعها الإلكتروني، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزءين الأوسط والشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، ويصل أحيانا إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلي أنة في الوقت الحالي يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.