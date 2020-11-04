تُعادي المسلمين.. هزيمة ساحقة لـ لورا لومير في الكونجرس الأمريكي

تلقت المرشحة اليمينية المتطرفة لورا لومير، خسارة فادحة في انتخابات الكونجرس الأمريكية عن ولاية فلوريدا، لصالح النائب الديمقراطي لويس فرانكل.
وعُرف عن لومير، تشددها ومعادتها للإسلام المستمر في الولايات المتحدة، حيث أطلقت عدد من التصريحات العنصرية عن المسلمين، خلال الفترة الماضية.
وكانت لومير، صاحبت التغريدة الشهيرة في أعقاب هجوم إرهابي وقع عام 2017، قالت فيه: "لم تجد سيارة أجرة غير مسلمة".
وعقب هذا الهجوم العنصري، قامت إدارة كلا من فيسبوك وتويتر وانستجرام بحظر حساباتها الشخصية، كما أوقف موقع الدفع الإلكتروني PAYPAL حسابتها.
فيما اعتادت الهجوم على النائبة من أصول صومالية المسلمة إلهان عنر، كونها فازت بمقعد الكونجرس عام 2018.
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