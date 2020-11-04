وزير داخلية النمسا: منفذ هجوم فيينا تمكن من خداعنا جميعا بطريقة مثالية

أعلن وزير الداخلية النمساوي، كارل نيماهر، اليوم الأربعاء، أن منفذ الهجوم الإرهابي على العاصمة النمساوية فيينا، تمكن من خداع الحكومة وأجهزة الأمن ببراعة.

وقال نيماهر، في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، إن المحققين حللوا المقاطع المصورة التي قدمها شهود العيان، مضيفا أنها أكدت فرضية تنفيذ الهجوم على يد مسلح واحد.

وأشار إلى أن منفذ الهجوم شارك سابقا في برنامج مكافحة التطرف في البلاد لكنه تمكن من "خداعه بطريقة مثالية".

وأفاد نيهامر بأن بلاده تلقت معلومات من الاستخبارات في سلوفاكيا في وقت سابق بأن المهاجم حاول شراء أسلحة هناك، لكن "خطأ" حدث خلال الاتصال مع الجانب السلوفاكي.

وذكر أن التحقيق يجري على قدم وساق، والسلطات النمساوية احتجزت الثلاثاء مجموعة أشخاص من دائرة المهاجم وتتراوح أعمارهم من 18 إلى 28 عاما وكلهم كانوا يعتبرون مهاجرين.

وأعلنت السلطات النمساوية، مساء 2 نوفمبر، أن فيينا تعرضت لهجوم إرهابي شمل 6 مواقع مختلفة في الوسط تقع كلها قرب أكبر كنيس في المدينة.

وقالت وزارة الداخلية في البداية إن الهجوم شنته مجموعة أشخاص، لكنها ذكرت لاحقا أنه من المرجح أن العملية نفذت على يد مسلح واحد تم القضاء عليه على يد الشرطة بعد قتله 4 أشخاص وإصابته 22 آخرين.