ترامب يلمح إلى مؤامرة ديمقراطية في الانتخابات الامريكية

يبدو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يزال واثقًا من أن الحزب الديمقراطي، يحاول التلاعب بالانتخابات الرئاسية، حيث قال إن استطلاعات الرأي اختفت واحدة تلو الآخرة.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "الليلة الماضية كنت متقدمًا تقريبًا في كثير من الولايات الرئيسية في مراكز يتم إدارتها من قبل الديمقراطيون".

وأضاف: "فجأة بدأت كل ذلك يختفي واحدًا تلو الآخر بشكل سحري بعد فرز أصوات مفاجأة في مراكز الاقتراع".

وتابع: "هذا غريب جدًا وأعتقد أن منظمي استطلاعات الرأي أدركوا ذلك".