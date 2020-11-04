حملة ترامب الانتخابية: واثقون من الفوز في هذه الحالة

أكدت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، اليوم الأربعاء، ثقتها بالفوز في الانتخابات الرئاسية، في حال تم احتساب جميع أصوات الاقتراع القانونية.
وقالت الحملة: "إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة سنفوز.. نحن واثقون من وضعنا والتوقعات تصب لصالحنا"، وفقًا لقناة "العربية".
وشهدت ولاية ويسكونسن الأمريكية، حتى هذه اللحظة تقدم مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، جو بايدن، بفارق ما يقرب من 20 ألف صوت على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
ووفقا لصحيفة " يو اس ايه توداي"، فإنه مهما كانت النتيجة النهائية، ستكون هذه هي المرة الرابعة في ستة انتخابات رئاسية يتم فيها تحديد ولاية ويسكونسن بأقل من نقطة مئوية. وستكون هذه هي المرة السادسة في ثمانية سباقات رئاسية يفشل فيها الفائز في الوصول إلى 50٪.
وبينما كان أداء ترامب أسوأ في كثير من مناطق العاصمة ميلووكي وماديسون عما كان عليه قبل أربع سنوات، إلا أنه كان أفضل قليلًا في معظم شمال ووسط ولاية ويسكونسن. اتسعت الفجوة السياسية بين المناطق الحضرية والريفية.
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