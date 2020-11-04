نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر مستجدات قبل إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية بفوز ترامب أم بايدن في المقال التالي
عمر شويل - جدة إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية هو الأمر الأكثر بحثاً وتداولاً على جميع أنحاء العالم في أمريكا والوكن العربي وأوروبا ودول الشرق في أسيا، نظراً لما قد يتغير في العالم على حسب من سيتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ليعيد بناء القرارات والمعاهدات بواسطة الكونجرس، البيت الأبيض في واشنطن يمثل قاعدة العالم ونتائج انتخابات أمريكا تتوالى فيها الأخبار والمستجدات بشكل سريع حيث ترامب أم بايدن سيتولى الحكم.
أخر أخبار انتخابات الرئاسة الأمريكة
تمت بداية التصويت على الانتخابات الأمريكية يوم 3 نوفمبر لعام 2020 بين المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بين ترامب وبايدن،قام 100 مليون مواطن أمريكي بالتصويت عن بعد أو باستخدام الريد الصوتي ثم تم التصويت عن طريق صناديق الاقتراع فيتوقع بعض المحللين السياسيين أن يحتفظ الحزب الديموقراطي بأغلبية مقاعد مجلس النواب الأمريكي.
يؤكد الرئيس الأمريكي ترامب أن الانتخابات سوف تحسم لصالحه عن طريق تصويت الشعب الأمريكي في الولايات الرئيسية مثل أريزونا وتكساس وفلوريديا، لكن حقيقة الأمر أن هناك 12 ولاية في أمريكا هي ما تحسم نتيجة الانتخابات وتحدد مصير الرئيس الذي سيتولى حكم الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 سنوات حتى عم 2024.
إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية
ينتظر العالم وقت إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية التي قد تتغير بين لحظة والأخرى دون أي سابق إنذار، هذه بعض الأخبار و المستجدات التي سوف تساعد على فهم الوضع الطبيعي لمعرفة مسار الانتخابات و توقع الفائز وهي:
- فوز بايدن بالأصوات الأنتخابية في ديكسفل نوتش الواقعة في ولاية نيوهامشير. حيث فاز دونالد ترامب بـ16 صوت في ميلزفيلد التابعة لولاية نيوهامشير،حيث حصل بايدن على 5 أصوات مما جعل الوضع يرتبك.
- يدعو بايدن الشعب الأمريكي إلى التصويت من أجل إعادة الكرامة إلى البيت الأبيض.
- قام القاضي الاتحادي بولاية تكساس برفض محاولات الحزب الجمهوري ليستبعد 127 ألف صوت أنتخابي تم بالفعل في من السيارات في هيوستون.
- يتحدث ترامب قائلاً: أدعو المواطنين الأمريكيين لتجاوز الخلافات الحزبية فهناك متسع من الوقت لفرز الأصوات ولا داعي لتجاوز تاريخ اقتراع الصناديق، ثم تحدث عن نفسه وقال أنه يتقدم بقوة في الانتخابات بما في ذلك بالولايات الغير مؤيدة له بشكل كامل من بينها فلوريدا.
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