نسبة الإقبال فى الانتخابات الأمريكية تبلغ أعلى مستوى منذ 120 عاما

وأفاد مركز توقعات الانتخابات الأمريكية، الذى لا ينتمى إلى أى من الحزبين ويديره أستاذ العلوم السياسية فى جامعة فلوريدا، مايكل ماكدونالد، بحسب "روسيا اليوم"، بأن عملية الاقتراع هذا العام جرت بمشاركة 160 مليون شخص من أصل 239 مليون مواطن يتمتعون بحق التصويت.
وأوضحت بيانات الموقع أن نسبة الإقبال يتوقع أن تصل بالتالى إلى مستوى 66.9%، وهو يعتبر الأعلى منذ العام 1900 حينما بلغ 73.7%.
وقال ماكدونالد عبر "تويتر": "هذا ليس خطأ.. الانتخابات الرئاسية فى العام 2020 شهدت أعلى نسبة إقبال منذ السنوات الـ120 الأخيرة.. سأواصل تدقيق هذه الأرقام فى الأسابيع القادمة".
ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أى نتائج رسمية للسباق الانتخابى بين ترامب وبايدن، لكن كل من الطرفين اعتبر فى تصريحات علنية أنه على وشك الانتصار، وذلك تزامنا مع استمرار عملية فرز الأصوات بسبب أعداد غير مسبوقة للمشاركين فى التصويت عن بعد.
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