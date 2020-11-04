قال زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، ميتش ماكونيل، إنهم سوف ينتظرون الانتهاء من فرز كل الأصوات لمعرفة النتيجة، لافتًا إلى أن تقارب النتائج يشبه انتخابات عام 2000.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زعيم الأغلبية الجمهورية: لست قلقا من اقتراح ترامب بالذهاب للمحكمة العليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.