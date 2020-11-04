حملة بايدن : ترامب سيواجه هزيمة محرجة حال لجأ إلى المحكمة العليا

وأضافت مديرة حملة المرشح الديمقراطى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أنه "لم يتم التواصل بشكل مباشر مع حملة ترامب وسنقوم بواجباتنا حتى اللحظة الأخيرة"، متابعة : "الليلة يمكننا حسم الرئاسة بغض النظر عن نتيجة بنسلفانيا".

ولفتت إلى أن المرشح الديمقراطى جو بايدن سيتحدث للأمريكيين الليلة، مؤكدة وجود دعم كبير في صفوف الأمريكيين من أصول لاتينية.