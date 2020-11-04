وأضافت مديرة حملة المرشح الديمقراطى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أنه "لم يتم التواصل بشكل مباشر مع حملة ترامب وسنقوم بواجباتنا حتى اللحظة الأخيرة"، متابعة : "الليلة يمكننا حسم الرئاسة بغض النظر عن نتيجة بنسلفانيا".
ولفتت إلى أن المرشح الديمقراطى جو بايدن سيتحدث للأمريكيين الليلة، مؤكدة وجود دعم كبير في صفوف الأمريكيين من أصول لاتينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملة بايدن : ترامب سيواجه هزيمة محرجة حال لجأ إلى المحكمة العليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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