عاجل .. بينسون: النتائج الرسمية لولاية ميشيجان ستعلن غدا

أكدت سكرتيرة ولاية ميشيجان جوسلين بينسون، أن فرز الأصوات سيستغرق وقتا للتأكد من دقة العملية، لافتة إلى أن النتائج الرسمية تحتاج 24 ساعة بعد الانتهاء من التعداد الأولى.





وأكدت سكرتيرة ولاية ميشيجان، خلال مؤتمر صحفى، أذاعته قناة "سكاى نيوز" اليوم الأربعاء، أنه يجب التأكد من تعداد الأصوات قبل إصدار النتائج النهائية. ولفتت إلى أن النتائج الرسمية لولاية ميشيجان ستعلن غدا الخميس، ونتوقع ظهور كل نتائج الانتخابات يوم الجمعة، مؤكدة أن الأصوات متقاربة بين المرشحين

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