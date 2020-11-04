عاجل .. فرض إغلاق عام لمدة شهر فى إنجلترا بسبب كورونا

وصوت المشرعون البريطانيون، لصالح خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون الهادفة لاحتواء العدوى التى تخرج عن السيطرة وترهق أطقم الخدمات الصحية. وكانت سجلت بريطانيا، اليوم أكثر من 25 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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