عاجل .. ولايات بنسلفانيا وميشيجان وجورجيا لن تصدر نتائج الانتخابات اليوم

وبلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 بين الرئيس الجمهورى، دونالد ترامب، ونائب الرئيس السابق، الديمقراطى جو بايدن، أعلى مستوى منذ 120 عاما.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أى نتائج رسمية للسباق الانتخابى بين ترامب وبايدن، لكن كل من الطرفين اعتبر فى تصريحات علنية أنه على وشك الانتصار، وذلك تزامنا مع استمرار عملية فرز الأصوات بسبب أعداد غير مسبوقة للمشاركين فى التصويت عن بعد.