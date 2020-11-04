تويتر يقيد تغريدة لترامب يتهم فيها الديمقراطيين بتزوير الانتخابات

وكان المرشح الجمهورى فى الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، ندد بظهور بطاقات انتخابية مفاجئة فى ولايات كان يتصدر نتائجها، متابعًا : كنت متقدمًا بالأمس فى عدة ولايات وفجأة بدأت النتائج تتغير بشكل غريب.

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