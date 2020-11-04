سكرتير ولاية جورجيا : لسنا متأكدين من إمكانية الانتهاء من فرز الأصوات اليوم

وأضاف، خلال كلمته فى مؤتمر صحفى، أذاعته قناة "سكاى نيوز"، اليوم الأربعاء،: لسنا متأكدين من إمكانية الانتهاء من فرز الأصوات اليوم، مشيرًا إلى أن عملية فرز الأصوات لا تزال جارية ونحتاج وقتا قبل إعلان النتائج.
ولفت سكرتير ولاية جورجيا، إلى أنه هناك صناديق اقتراع ستصل يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وأكد أنهم لا يملكون نتائج نهائية حتى الآن، ولايمكن الإعلان عن النتائج قبل الانتهاء من عملية التدقيق.
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