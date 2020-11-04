عاجل .. ترامب: هناك محاولة لإخفاء 500 ألف صوت لصالحى فى بنسلفانيا

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وكتب ترامب، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، : "البعض يعمل على إخفاء 500 ألف صوت كانت لصالحى فى بنسلفانيا وميشيجان وعدة ولايات".
وتابع : "يحاولون إيجاد أصوات لصالح بايدن في بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن إنه أمر سيئ لبلادنا".
ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أى نتائج رسمية للسباق الانتخابى بين ترامب وبايدن، لكن كل من الطرفين اعتبر فى تصريحات علنية أنه على وشك الانتصار، وذلك تزامنا مع استمرار عملية فرز الأصوات بسبب أعداد غير مسبوقة للمشاركين فى التصويت عن بعد.
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