30 ألف و500.. إيطاليا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 30 ألفا و550 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتسجيل 352 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول ليلي على مستوى البلاد، اعتبارا من غد الخميس، لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد أن وقع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مرسوما جديدا يشمل فرض حظر تجول ليلي على مستوى البلاد، فضلا عن منع دخول الأشخاص أو مغادرتهم المناطق الأكثر تضررًا في البلاد وإغلاق جميع المتاجر غير الضرورية.

ومن المقرر أن تحدد الحكومة مختلف المناطق الحمراء والبرتقالية والخضراء في الساعات المقبلة، لكن وسائل الإعلام الإيطالية تشير إلى أن المناطق الحمراء من المحتمل أن تكون في لومبارديا وبيمونتي وكالابريا في الجنوب.

كما تتضمن الإجراءات الوطنية الواردة في المرسوم الجديد، إلزام طلاب المدارس الثانوية بالتعلم عن بعد، كما يلزم الطلاب الآخرين بارتداء الأقنعة والكمامات خلال الدراسة.