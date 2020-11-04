طالب باتخاذ إجراءات ضد المتطرفين.. البرلمان الإثيوبي يندد بمجزرة ولاية أوروميا

ندد البرلمان الإثيوبي، اليوم الأربعاء، بمقتل عدد من المدنيين على يد مسلحين في غرب منطقة وليجا بولاية أوروميا في إثيوبيا.
وطالب البرلمان الإثيوبي باتخاذ إجراءات ضد تلك القوات المتطرفة، وذلك خلال مناقشة مستفيضة شهدتها جلسة البرلمان اليوم حول الهجمات التي أدت الى قتل الأبرياء، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي وقعت في مدينة جورافاردا، واختطاف الطالبات من جامعة ديمبي دولو.
وفي هذا الصدد ، شدد البرلمان الإثيوبي على أنه لا ينبغي السماح لمرتكبي الجرائم بمواصلة أنشطتهم.
كما حث أعضاء البرلمان الحكومة على تقديم معلومات المتعلقة حول هذا الموضوع حتى يتمكن المجلس من تمرير القرارات حول القضية.
وشدد أعضاء البرلمان على أنه يجب على الجميع الحفاظ على وحدة إثيوبيا بتقديم كل تضحيات، كما يجب تنفيذ الوحدة بعناية وبطريقة لا تخدم أغراض قوى التدمير.
وقال البرلمان إنه سيجري مزيدًا من المناقشات مع أصحاب المصلحة حول هذه القضية، لافتًا إلى أنه سيرسل وفدا إلى المنطقة للتحقيق في الحادثة المروعة الأخيرة ومتابعة الأمر عن كثب.
واختتمت البلمان جلسته اليوم بوضع جدول أعمال يشرح من خلاله الجهاز التنفيذي أنشطته ويصدر القرار حول القضية .
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