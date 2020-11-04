ترامب في حالة من الذهول بسبب التزوير: أصوات بايدن في كل مكان

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن ذهوله بمؤشرات نتائج الانتخابات الأمريكية قائلًا إن أصوات المرشح الديمقراطي، جو بايدن في كل مكان، مشيرًا إلى أن الديمقراطيين يقومون بعمليات تزوير للانتخابات على حد قوله.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "إنهم يجدون أصوات بايدن في كل مكان .. في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيجان.. هذا سيئ جدًا لبلدنا".

وأضاف: "إنهم يعملون بجد من أجل إخفاء 500 ألف صوت في بنسلفانيا وميشيجان وغيرها".