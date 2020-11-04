ترامب في حالة من الذهول بسبب التزوير: أصوات بايدن في كل مكان

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن ذهوله بمؤشرات نتائج الانتخابات الأمريكية قائلًا إن أصوات المرشح الديمقراطي، جو بايدن في كل مكان، مشيرًا إلى أن الديمقراطيين يقومون بعمليات تزوير للانتخابات على حد قوله.
وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "إنهم يجدون أصوات بايدن في كل مكان .. في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيجان.. هذا سيئ جدًا لبلدنا".
وأضاف: "إنهم يعملون بجد من أجل إخفاء 500 ألف صوت في بنسلفانيا وميشيجان وغيرها".
ولا يزال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مصممًا على نقل الانتخابات الأمريكية إلى أروقة المحكمة العليا الأمريكية، لكن من غير الواضح بعد، ماذا كان يعني بذلك، في ظل استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية.
وبحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن ترامب أكد أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا الأمريكية، مضيفًا: "نريد أن نوقف كل عمليات التصويت"، إلا أن التقرير من الناحية العملية قد انتهى بالفعل، وما يجرى الآن هو عملية فرز الأصوات حول البلاد.
في المقابل، وصف المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، تصريحات ترامب بـ "الشائنة وغير المسبوقة والخاطئة".
وقالت مديرة حملة بايدن الانتخابية، جين أومالي ديلون: "إذا كان الرئيس يبلي حسنًا في تهديده باللجوء إلى المحكمة لكي يمنع عملية التصويت، فلدينا الفرق القانونية التي تقف جاهزة لمقاومة هذا الإجراء".
وأوضح الخبير بقانون الانتخابات، ريتشارد هاسن، أنه ليس هناك أي أسس قانونية للإدعاء بأن بطاقات الاقتراع التي تصل في الوقت المحدد لا يمكن إحصاءها إذا لم يتمكن المسئولون من إنهاء فرزهم ليلة الانتخابات.
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