بسبب كورونا.. مدينة عربية تعلق عقود الزواج لمدة 15 يوما

أصدر والي جيجل الجزائرية قرارا يقضي بتعليق إبرام عقود الزواج على مستوى بلديات الولاية لمدة 15 يوما ، ابتداء من 31 أكتوبر، إلى جانب إجراءات أخرى للحدّ من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ويشار الي رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء قد هدد بإجراءات قاسية إذا استمرت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الارتفاع، وذلك حفاظًا على "سلامة المجتمع".
وذكر جراد، في تصريحات صحفيه له اليوم على هامش إشرافه على افتتاح الموسم الدراسي للطورين الثاني والثالث: "عدم احترام المواطن للإجراءات الصحية هو السبب الرئيسي في الارتفاع الكبير والمتزايد للإصابة بفيروس كورونا، لا بد من العودة للتوعية الفردية والجماعية".
وقال "سنتخذ إجراءات قاسية إذا استلزم الأمر، حفاظًا على سلامة المجتمع، سنعمل معًا من أجل الاستقرار والحد من ارتفاع عدد الإصابات وذلك بالالتزام بالوعي الجماعي".
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