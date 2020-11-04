دولة عربية تستعد لتطعيم مواطنيها ضد كورونا

تستعد الكويت للبدء بالتطعيم ضد ڤيروس كورونا، وفق خطط وآليات محددة مع وصول التطعيم مباشرة، حيث بدأت لجنة إعداد وتنفيذ الآلية المناسبة للتطعيم ضد ڤيروس كورونا والمشكَّلة من قبل مجلس الوزراء الكويتي برئاسة وزير الصحة الدكتور باسل الصباح والتي تضم عددا من الجهات الحكومية، بوضعها الخطط لآلية التطعيم، والتي ستشمل مليوني مواطن كمرحلة أولية.

وذكرت صحيفة الأنباء انه وفق الخطط التي وضعتها اللجنة، بتكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتجميع أعداد المواطنين الكويتيين حسب الفئات العمرية من 18 الى 55 عاما، ومن 56 سنة فما فوق بجميع محافظات البلاد، وإنشاء منصة بيانات عبر الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لوضع الآلية المناسبة لتنظيم عملية التطعيم ضد «كورونا» وفق الرؤية المناسبة.

وتضمنت الخطة حصر عدد الصالات الرياضية بكل محافظة من قبل الهيئة العامة للرياضة، وتحديد الآلية المناسبة لتنظيم عملية التطعيم وفق الاشتراطات الصحية، هذا بالإضافة الى تكليف وزارة الداخلية بتنظيم كل الإجراءات الأمنية والمرورية في المراكز الخاصة بالتطعيم.

يشار الي أن مجلس الوزراء شكّل لجنة لإعداد وتنفيذ الآلية المناسبة للتطعيم ضد ڤيروس كورونا برئاسة وزير الصحة الدكتور باسل الصباح وعضوية كل من وزارة الداخلية ـ الهيئة العامة للمعلومات المدنية ـ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ـ وزارة الصحة ـ الأمانة العامة لمجلس الوزراء.