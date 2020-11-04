مسؤولة الانتخابات بأريزونا : لا داعى للاحتفال المبكر فالنتائج لم تحسم بعد

وكانت مدير حملة دونالد ترامب الانتخابية بيل ستيبين، قالت إن الرئيس الأمريكى سيفوز فى ولاية أريزونا بفارق 30 ألف صوت، على الرغم من التقارير الإعلامية التى تتحدث عن تفوق منافسه جو بايدن.

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