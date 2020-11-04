طوارئ وقطع للإنترنت وعملية عسكرية.. ماذا يحدث فى إقليم تيجراى بإثيوبيا

وبعد ساعات من هجوم آبى أحمد على الجبهة المعارضة، أكدت متحدثة باسم الحكومة الإثيوبية، أن الجيش بدأ بالفعل عمليات عسكرية فى إقليم تيجراى، وذلك بعد ساعات من صدور أمر من رئيس الوزراء بالانتشار فى المنطقة.

وذكر البيان أنه تم تشكيل فريق عمل بقيادة رئيس أركان قوات الدفاع الوطنى الإثيوبية، للإشراف على تنفيذ مرسوم الطوارئ.

تجاوز الخط الأحمر

ووفقا للبيان، فإن جبهة تحرير التيجراى تجاوزت الخط الأحمر، من خلال مهاجمة قاعدة قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية الواقعة في الولاية.

بعد إعلان الحكومة شن عمليات عسكرية فى إقليم تيجراى، تحدث آبى أحمد فى خطاب بثه التلفزيون الرسمى، أوضح فيه أن "القوات غير الموالية" انقلبت على الجيش فى ميكيلى، عاصمة التيجراى، ودانشا، وهى بلدة تقع فى غرب المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبى، أن قوات الأمن صدت الهجوم على دنشا فى منطقة أمهرة المتاخمة لجنوب تيجراى، مشيرًا إلى أن الهجوم أفضى إلى سقوط "عدة قتلى وجرحى وأضرار مادية"، دون أن يوضح حصيلة أو تحديد حجم الأضرار.

وذكر أحمد أن جبهة تحرير شعب تيجراى، ألبست عناصرها بزات عسكرية مماثلة لتلك التى يرتديها جنود الجيش الإريترى، من أجل "توريط حكومة إريتريا فى مزاعم كاذبة بالعدوان على شعب تيجراى.

إعلان حالة الطوارئ وقطع الانترنت

وتزامن مع كلمة آبى أحمد إعلان الحكومة حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر فى جميع أنحاء التيجراى، وقطع شبكة الانترنت، مرجعة هذه الخطوة إلى قيام "جبهة تحرير شعب تيجراى" المعارضة بـ"اتخاذ خطوات تشكل خطرًا على الدستور والنظام الدستورى وسلامة وأمن المجتمع، وتهدد خاصة سيادة البلاد"، وفق البيان.

كما أفادت منظمة "نيتبلوكس" المعنيّة بعمليات قطع الإنترنت، بانقطاع الخدمة على ما يبدو فى تيجراى اعتبارًا من الواحد بعد منتصف ليل الثلاثاء "بالتوقيت المحلى".

كما أكدت صحيفة "أديس ستاندرند" الإثيوبية، هذا النبأ، مشيرة إلى أن الحكومة قطعت الاتصالات والانترنت عن الإقليم.

سبب التوتر بين آبى والتيجراى

وترجع جذور الخلاف بين حزب "الازدهار" الحاكم بزعامة "آبى أحمد" والحركة الشعبية لتحرير التيجراى، إلى متغيرات التنافس السياسى والأيديولوجى.

وبدأت التوترات بين حكومة آبى أحمد وإقليم التيجراى، مع رفض مع قادة الإقليم، الذين هيمنوا على السياسة الوطنية لثلاثين عامًا قبل وصول آبى إلى السلطة فى 2018، تمديد البرلمان الفيدرالى لولاية النواب، ليقرروا تنظيم انتخابات فى منطقتهم خلال سبتمبر الماضى.

وكان للجبهة الشعبية لتحرير التيجراى دور أساسى فى بناء نظام فيدرالى عرقى، حيث أنشأ أقاليم شبه مستقلة على أسس عرقية ولغوية فى مرحلة ما بعد ثورة عام 1991.

كما قادت حركة التيجراى تحالفًا حاكمًا يتكون من أربعة أحزاب تحت مسمى الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبى، الذى احتفظ بالسلطة لمدة ربع قرن حتى عام 2019.

وطوال هذه السنوات رسخت الجبهة الشعبية لتحرير التيجراى أقدامها فى المؤسسات الاقتصادية والأمنية الاتحادية، بحيث باتت تشكل ما يمكن أن نسميه الدولة العميقة.

حكومة إقليم تيجراى

وفى بيان نشرته وسائل إعلام محلية، قالت حكومة إقليم تيجراى إن قيادة وجنود قيادة الشمال المتمركزة فى ميكيلى "قرروا الوقوف إلى جانب شعب تيجراى والحكومة الإقليمية".

وتصاعد التوتر فى الأيام الأخيرة بين أديس أبابا وتيجراى، إذ صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الإثيوبى فى أوائل أكتوبر الماضى لمصلحة قطع الاتصالات والتمويل بين السلطات الفيدرالية والمسؤولين فى تيجراى.

وفى إطار هذا التوتر فرضت عمليات مراقبة على الطواقم والمعدات العسكرية فى تيجراى.

ومنعت جبهة تحرير شعب تيجراى الجمعة الماضى، جنرالا عينته أديس أبابا من تولى منصبه هناك، واضطر إلى العودة أدراجه بعدما تم إبلاغه بأن تعيينه لا يعتبر شرعيا.

وتضم منطقة تيجراى جزءا كبيرا من الأفراد والمعدات العسكرية للدولة، وهو إرث الحرب التى وقعت من 1998 إلى 2000 بين إثيوبيا وإريتريا الواقعة على حدود الإقليم.

وقال مسؤولون فى تيجراى مؤخرا إنهم لن يبدأوا نزاعاً عسكرياً، فيما ذكر جيتاتشو رضا، المسؤول البارز فى جبهة تحرير شعب تيجراى، الأسبوع الماضى: "لن نكون أول من يطلق النار، ولا أول من يفشل".