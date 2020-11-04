عاجل .. مركز إديسون يعلن فوز بايدن فى ولاية ويسكنسن

أفادت قناة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن مركز "إديسون" للأبحاث المختص في مراقبة الانتخابات الأمريكية، أعلن أن المرشح الديمقراطى جو بايدن حصل على 49.4%، مقابل 48.8% للمرشح الجمهورى دونالد ترامب بعد إحصاء 99% من أصوات ويسكونسن.





وتعد ولاية ويسكونسن من الولايات الهامة، حيث تمنح 10 أصوات فى المجمع الانتخابى . وكانت حملة المرشح الجمهورى دونالد ترامب، طالبت بإعادة فرز الأصوات فى ولاية ويسكونسن.

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