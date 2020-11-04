تسجيل 30550 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إيطاليا

وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بحسب "روسيا اليوم"، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30550، ليصل إلى مستوى 790337 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى إيطاليا الذى بلغ يوم 2 نوفمبر 22253، وفى 3 نوفمبر 28244.

كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية، أنها رصدت 352 وفاة جديدة جراء المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 39764 حالة.