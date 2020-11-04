تركيا تهدد فرنسا بعد حل جماعة الذئاب الرمادية المتطرفة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، قرار مجلس الوزراء الفرنسي بحل جماعة "الذئاب الرمادية" التركية المتطرفة، المؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال دارمانان، إن قرار حل الجماعة التركية المتطرفة جاء بعد توجيهات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وردت الخارجية التركية على القرار، قائلة "إنها تتوعد برد حازم على حل الجماعة".
وأثار عناصر من المنظمة المذكورة شغبًا في مدينة ديجون الفرنسية منذ أيام على خلفية المواجهة الكلامية التي دارت بين باريس وأنقرة حول الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.
وأوضح "دارمانان" أن المجموعة تحضّ على الكراهية والعنف كما أنها تورّطت في أعمال عنف على الأراضي الفرنسية.
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