الإمارات تفتتح أول قنصلية عربية فى الصحراء المغربية

افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، قنصلية في مدينة العيون بالصحراء المغربية، التي يسيطر عليها المغرب وتطالب جبهة بوليساريو باستقلالها.

وتعد القنصلية أول ممثلية ديبلوماسية لدولة عربية بالمنطقة بعد افتتاح عدة قنصليات أخرى لدول أفريقية.

وبقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لوكالة فرانس برس، إن هذه الخطوة تندرج في سياق دينامية الاعتراف بمغربية الصحراء، والتي تحظى بدعم متزايد من لدن المجتمع الدولي مشيرا إلى أهمية الدلالات السياسية والقانونية والدبلوماسية لهذه الخطوة.

ويسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحة الصحراء المغربية، مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها مدعومة من الجزائر.