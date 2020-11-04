عضو بالحزب الديمقراطي: مشاحنات عنيفة بأمريكا إذا لم يفز أحد مرشحي الرئاسة فوزا ساحقا

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وعضو الحزب الديموقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي"، إن خطورة عدم الفوز بفرق تصويتي كبير سيؤدي إلى وقوع مشاحنات بين مؤيدي ترامب التابع للحزب الجمهوري وبين المرشح الرئاسي التابع للحزب الديمقراطي "جو بايدن وذلك لوجود حالة من الاستقطاب بين الطرفين.



وأوضح عفيفي" في لقائه مع موقع دوت الخليج، أنه لابد أن ينجح أحد المرشحين بشكل ساحق حتى لا يتم التشكيك في النتيجة بسبب الفروق التصويتية البسيطة.



وأشار العضو بالحزب الديمقراطي، إلى أن في حال وجود فرق بسيط بالأصوات بين المرشحين ، سيتم إعلان النتيجة عبر المحكمة الدستورية العليا، لحسم الأمر والجدال حول الفائز بكرسي الرئاسة الأمريكية.