اتفاق بين مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا في مجالي التجارة والاستثمار

اكدت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاربعاء، انه تم الاتفاق مع الجانب البريطاني على القيام بمراجعة مشتركة للتعاون بينهما في مجالي التجارة والاستثمار.
وافادت الامانة في بيان صحفي لها اليوم بان ذلك تم خلال اجتماع افتراضي بين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف ووزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة رانيل جاياوردينا لاعتماد الشروط المرجعية لهذا المشروع والإطار الزمني له وهيكلية ونتائج هذه المراجعة.
وأشارت الي ان هذا التعاون يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية القوية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، لافتة الى ان الوقت الراهن هو الأنسب للجانبين للبناء على ما يربطهما من علاقات تاريخية وصداقة عميقة لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك في مجالي التجارة والاستثمار.
وبينت ان الجانبين يطمحان إلى تعزيز قطاع الأعمال لديهما والبحث عن استثمارات جديدة وإيجاد وظائف جديدة بما يحقق الازدهار في السنوات القادمة.
واوضحت الأمانة ان المراجعة المشتركة للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في مجالي التجارة والاستثمار تهدف الى تقييم الوضع الحالي للعلاقة التجارية والاستثمارية التي تربط الجانبين وتحديد فرص تعزيز التعاون المستقبلي، مشيرة الى ان المراجعة ستعتمد على تحليل واقعي بمشاركة الجهات المختصة وقطاع الأعمال والشركات العاملة في أسواق الجانبين.
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