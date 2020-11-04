الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي يبحثان جوانب التعاون بين مصر والإمارات

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون بين البلدين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة.

و استعرض الجانبان تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما استعرض الزعيمان المستجدات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات والأزمات التي تواجهها.

وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بشأن العديد من القضايا والموضوعات المشتركة بما يعزز العلاقات الأخوية ويحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية للمنطقة وشعوبها.