عقب فرز 99% من الأصوات.. رويترز: بايدن يتفوق على ترامب بنسبة ضئيلة في ويسكونسن

أظهرت النتائج الأولية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تفوق جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في ولاية ويسكونسن الهامة، بنسبة 49.4% إلى 48.8%، عقب فرز ما يقرب من 99% من الأصوات.

وأكدت مديرة اللجنة الانتخابية في ولاية ويسكونسون الأمريكية، ميجان وولف، اليوم الأربعاء، حق أي من المرشحين الطعن على الانتخابات والتقدم بطلب لإعادة الفرز مرة أخرى.

وأعلنت المسئولة الأمريكية عن بدء المراجعة الثالثة والأخيرة لفرز أصوات الناخبين في ولاية ويسكونسون، قبل الإعلان عن النتيجة النهائية بالولاية.

ورجح مسئولون محليون في الانتخابات عزمهم إعلان النتائج في كل من بنسلفانيا وجورجيا وميشيجان وويسكونسن، خلال الساعات المقبلة من اليوم.

ومن جانبها، طالبت حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن الأمريكية، مع تقدم مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في نتائج التصويت الأولية