حملة ترامب تطالب بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن

طالبت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، التي يتفوق فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن بفارق ضئيل.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإنه في حال كانت النسب متقاربة بين المرشحين في حدود 1%، يمكن للمرشح المتأخر (ترامب) طلب إعادة فرز الأصوات مرة أخرى.

وقال مدير حملة ترامب الانتخابية، بيل ستيبين: "الرئيس يطلب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن وسنفعل ذلك على الفور".