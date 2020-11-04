مسؤول كبير في حملة ترامب: نحن في موقف بالغ الصعوبة

على الرغم من الثقة التي توقعتها حملة ترامب في أحاديث مع الصحفيين هذا الصباح، لم يكن الجميع يشعر بالتفاؤل بالاستيقاظ يوم الأربعاء وبدا أن مسار الرئيس ترامب يضيق أمامه.

قال أحد كبار المسؤولين: "من الواضح أننا في الزاوية هنا"، أي أنهم في موقف بالغ الصعوبة.

لكن المسؤول حذر من أن الحملة لم تخرج من اللعبة بعد، واستمر مسؤولو الحملة في الادعاء علنا ​​وسرا أنهم يعتقدون أنهم أطلقوا النار إذا تمكنوا من وضع أريزونا ونيفادا في طابورهم.

بدا ذلك غير محتمل في حالة أريزونا التي كانت متجهة إلى الساعات الأولى من الصباح، لكن الحسابات الداخلية للحملة كانت أفضل من التصويت في عدة أماكن، وهذا منحهم الأمل في أن توقعاتهم في هذه الحالة يمكن أن تكون أكثر دقة من التوقعات التي تظهر بايدن يفوز بالولاية.

في الحديث الانتخابي هذا الصباح، قال المسؤولون إنهم توقعوا في النهاية أن يروا الحصيلة النهائية في ولاية أريزونا تعكس هامشًا ضئيلًا من انتصار ترامب. وكانت الحملة تغلي الليلة الماضية بسبب ما شعروا أنه ترجيح من قبل قناة "فوكس نيوز" مبكرًا لبايدن للفوز في أريزونا.

لكن الادعاء بأن الطريق إلى النصر يمر عبر أريزونا ونيفادا يبدو مختلفًا عن أمل الحملة الطويل الأمد في الفوز من خلال التمسك بالغرب الأوسط للبلاد، الذي يبدو أنه يتراجع مع زحف إجماليات ويسكونسن وميشيجان نحو بايدن.

ولم تتوقع "سي إن إن" أي فائز في ولاية أريزونا بعد.