ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن حملة الرئيس دونالد ترامب بدأت في جمع الأموال بشكل يائس اليوم الأربعاء، للحصول على موارد معارك قانونية ضد نتائح الانتخابات، وهو ما كان متوقعًا أن تقوم به الحملة في حال اتجاه المنافس جو بايدن للفوز بالانتخابات، حيث أثار ترامب الشكوك في نتائج الانتخابات مقدما خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأرسلت الحملة ستة رسائل بريد إلكتروني إلى أنصارها منذ منتصف الليل تطلب المال، وتضمنت كل طلبات تقديم العطاء الادعاء الكاذب بأن الديمقراطيين يحاولون "سرقة" الانتخابات.
وأكدت الشبكة أنه لا يوجد دليل على وجود نشاط غير قانوني يحيط مرحلة ما بعد الانتخابات.
يشار إلى أنه في تجمع حاشد في كينوشا، ويسكونسن، عشية يوم الانتخابات، قال ترامب إن محاميي الحملة الانتخابية "سيحضرون وسيقاتلون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل فاز بايدن؟.. حملة ترامب تطلب التبرعات للطعن في نتائج الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.