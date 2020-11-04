هل فاز بايدن؟.. حملة ترامب تطلب التبرعات للطعن في نتائج الانتخابات

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن حملة الرئيس دونالد ترامب بدأت في جمع الأموال بشكل يائس اليوم الأربعاء، للحصول على موارد معارك قانونية ضد نتائح الانتخابات، وهو ما كان متوقعًا أن تقوم به الحملة في حال اتجاه المنافس جو بايدن للفوز بالانتخابات، حيث أثار ترامب الشكوك في نتائج الانتخابات مقدما خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأرسلت الحملة ستة رسائل بريد إلكتروني إلى أنصارها منذ منتصف الليل تطلب المال، وتضمنت كل طلبات تقديم العطاء الادعاء الكاذب بأن الديمقراطيين يحاولون "سرقة" الانتخابات.

وأكدت الشبكة أنه لا يوجد دليل على وجود نشاط غير قانوني يحيط مرحلة ما بعد الانتخابات.

يشار إلى أنه في تجمع حاشد في كينوشا، ويسكونسن، عشية يوم الانتخابات، قال ترامب إن محاميي الحملة الانتخابية "سيحضرون وسيقاتلون".