تمويل شخصي يصل الي 60.000 ريال سعودي وبأفضل فترة سداد

يقدم بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف والادخار الكثير من الخدمات التمويلية التي قد تهم المواطنين بالمملكة العربية السعودية، والتي تساعد المواطنين في عمل مشروع خاص بهم، ومن ضمن المساعدات التي تقدم من بنك التنمية الاجتماعية تمويل للسيدات التي يصل الي 60.000 ريال سعودي، وتمويل الأسرة، حيث وضع بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب توافرها لدي كل سيدة ترغب في الحصول علي التمويل الشخصي لدي بنك التنمية الاجتماعية، ولذا سوف نوضح لكم من خلال موضعنا هذا عن الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل.

شروط الحصول علي تمويل شخصي للسيدات ببنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية الخدمات التمويلية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث انه حدد بعض الشروط للحصول علي تمويل شخصي يصل الي 60.000 ريال للسيدات بالمملكة السعودية، التي يجب أن تتوفر هذه الشروط لدي كل سيدة ترغب في الحصول علي تمويل شخصي وهي كالتالي:

يجب علي كل من يرغب في الحصول علي التمويل الشخصي أن لا يتجاوز نصيب الفرد الواحد من الأسرة المستفادة عن 2000 ريال سعودي. يمكن للجميع الاطلاع علي الشروط الواجب توافرها للتأكد عبر البوابة الإلكترونية للبنك علماً بأن الشروط تختلف من فئة لأخرى. يجب علي المتقدم للحصول علي قرض من خلال بنك التنمية الاجتماعية إحضار كافة الأوراق والوثائق المطلوبة وكل المتطلبات وذلك من اجل الحصول علي التمويل. يمكن إحضار الرقم البنكي والهوية الوطنية. يجب علي المتقدم إحضار العنوان الوطني ورقم الجوال المسجل من بوابة ابشر وزارة الداخلية وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط بنك التنمية الاجتماعية لتمويل الأسرة

من شروط بنك التنمية الاجتماعية لتمويل الأسرة أن لا يزيد نصيب الفرد من دخل الأسرة 2000 ريال سعودي، يحتسب الابن دون عمر عن أربعة وعشرون عاما أن لم يكون الابن موظفاً أو متزوجاً، والبنت أيضا إذا لم تكون متزوجة أو موظفة، ضمن أفراد الأسرة، وللمطلقة أو الأرملة التي لديها طفل أو اكثر لها الحق في التقديم للحصول علي تمويل الأسرة، يجب علي الزوجة المهجورة لرغبتها في الحصول علي التمويل أثباتها بصك شرعي أو شهادة معتمدة من بنك يوقعها اثنين من ذوي العصبة، يجب أن لا يقل عمر المرأة المهجورة عن 30 عام، وألا يقل اصغر وبنها عن عام.