الشعر الكيرلي والمموج حيل بسيطة وسهلة لعمل تسريحات رائعة تواكب الموضة

تتغير صيحات الموضة من وقت إلى آخر وقد أصبح الشعر الكيرلي والمموج من أشهر صيحات الموضة فهو رائع ويعطيك مظهر جذاب وأنيق فبدلاً من عمل تسريحات تقليدية يمكنك عمل شعرك بهذا الشكر المميز ،تعطي التسريحات المموجة كثافة أكبر للشعر خاصة إذا كان السعر قصير وخفيف وهو مناسب لجميع أشكال الوجه وأطوال الشعر غالباً، لذلك جمعنا لك سيدتي في هذا المقال عدة طرق بسيطة تمكنك من الحصول على شعر مموج وعصري فتابعينا. الشعر الكيرلي والمموج استخدام الشوك البلاستيكية: الشعر الكيرلي والمموج استخدام الشوك البلاستيكية: يمكنك عمل تسريحات رائعة باستخدام عدد من الشوك البلاستيكية والخطوات كالآتي: قومي بغسل شعرك بالشامبو المناسب له. سرحي شعرك وهو مبلول حتى لا يتساقط. جففي شعرك قليلاً ثم قسمية إلى خصلات رفيعة قدر الإمكان. قومي بتوزيع المرطب الكريمي الخاص بالشعر الكيرلي أو مثبت الشعر غلى كل خصلة واحرصي على أن يغطي الشعر كله من الجذور وحتى الأطراف. ابدأي بلف خصل الشعر على قاعدة الشوكات البلاستيكية عن طريق البدئ بالاطراف ثم لفها لتصل إلى الجذور. استعملي مجفف الشعر الخاص بك ووجهيه ناحيه شعرك الملفوف حتى يجف ويمتص المرطب. قومي بفك خصلات شعرك وستلاحظين اكتساب شعرك مظهر مموج ورائع. احصلي على الشعر الكيرلي والمموج عن طريق الضفائر: احصلي على الشعر الكيرلي والمموج عن طريق الضفائر: يمكنك عمل شعرك ضفائر حتى يصبح مموج من الأطراف وذلك عن طريق: قومي بغسل شعرك ومشطيه ثم اتركيه يجف ولكن اتركي به بعض الرطوبة الخفيفة. قومي بفرق شعرك وتقسيمة إلى قسمين متساويين. قومي بعمل كل جزء على شكل ضفيرة ثم اتركيه لعدة ساعات أو لليلة كاملة حتى يجف ويأخذ شكل التموج. يمكنك استخدام منشفة أو قماشة قطن نظيفة ولف كل جزء من شعرك بها وصنع ضفيرة فهذا أيضاً يعطي نتائج رائعة. استخدام دبابيس الشعر أو البنس: استخدام دبابيس الشعر أو البنس: هذه من أقدم الطرق لعمل كسرات وتموجات في الشعر وهي فعالة للغاية وتتم عن طريق: اغسلي شعرك ولا تقومي بتجفيفه فالماء سيمنحه التمويجة المرغوب بها. قسمي الشعر إلى أجزاء حسب الحجم الموجة المرغوب ظهورها في الشعر. قومي بلف كل جزء من الشعر حتى نهايته ثم يثبت ببنس الشعر. كرري العملية للف كل خصلات شعرك وثبتيها بالبنس ثم ضعي غطاء على شعرك لتثبيت اللفات. اتركي شعرك حتى يجف تماماً وبعدها قومي بفكه وفرده. سرحي شعرك بيديك وفرقي الخصل عن بعضها ولا تستخدمي الفرشاة لأن هذا يفسد الشعر الكيرلي. الشعر الكيرلي والمموج بلفائف الشعر: الشعر الكيرلي والمموج بلفائف الشعر: لطالما استخدمت السيدات البكر أو لفائف الشعر لتصفيف شعرهن في المنزل وخاصة إذا كنت تمتلكين شعر طويل وذلك عن طريق: اغسلي شعرك بالشامبو ثم بالبلسم. قومي بتجفيف شعرك برفق باستخدام المنشفة. قسمي شعرك إلى أجزاء صغيرة ثم سرجي كل جزء لفك التشابك الموجود بشعرك. قومي بلف كل بكرة على خصل شعرك ثم تثبيتها ببنس الشعر أو بغطاء البكر المرفق بها والمسئول عن تثبيتها. قومي بلف كل شعرك ثم ارتدي غطاء الرأس الشبكي أو البلاستيكي لتثبيت الشعر. اتركي شعرك ملفوف بلفائف الشعر لمدة أربع ساعات أو لليلة كاملة. قومي بفك اللفائف برفق ورشي مثبت الشعر للحفاظ على تلك التسريحة الرائعة. نصائح للحفاظ على الشعر المموج: ينصح باستخدام شامبو مكون من مواد طبيعية خالي من السلفات لأن المواد الكيميائية تفسد الشعر بشكل عام.

لا تستخدمي أبدا الفرشاة في تسريح شعرك فهذا يفسد تموجات الشعر ويسبب هيشان الشعر الكيرلي لذلك يفضل استخدام مشط واسع للتمشيط.

استخدمي قطعة قماش قطنية لتنشيف شعرك وليس المنشفة المعتادة.

احرصي على ترطيب شعرك بالزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت اللوز ووزيت الزيتون.

احرصي على استخدام وسادة من الستان أثناء النوم مع لبس سكارف ستان وأيضاً استخدام رابطة شعر ستان فهذا يمنع هيشان الشعر.

استخدمي كريمات ترطيب وحمامات الكريم المناسبة لشعرك لتغذيته ولكن يجب أن يكون خالي من السيليكون.

خل التفاح هو الأفضل لشعرك فيمكنك خلط معلقة من خل التفاح علي كوب من الماء مع قطرات من زيت اللافندر ثم ضعي هذا الخليط على شعرك بعد غسله بالشامبو واستخدميه كبسلم.

تناولي أطعمة غنية بالمعادن والفيتامينات لتغذية شعرك حتى يظهر بمطهر طبيعي وصحي وغير تالف كما ينصح بشرب القهوة بشكل معتدل. نصائح للحفاظ على الشعر المموج:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشعر الكيرلي والمموج حيل بسيطة وسهلة لعمل تسريحات رائعة تواكب الموضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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