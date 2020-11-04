خطوات تعديل طلب زيارة عائلية وكيفية الاستعلام عنه إلكترونياً في المملكة العربية السعودية 1442، تتخذ المملكة العربية السعودية مجموعة من الخطوات من أجل توفير مجموعة من الخدمات الإلكترونية تحقيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعي في الفترة الراهنة والذي يعتبر من أهم الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد هذا بالإضافة إلى الرغبة في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى بها إلى جعل كل شيء يسير بشكل إلكتروني، لذلك تعرف على طريقة تعديل طلب زيارة عائلية بشكل الكتروني. خطوات التقديم على طلب زيارة عائلية عليك الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بخدمات التأشيرات الالكترونية.

الضغط على أفراد

الضغط على طلب زيارة عائلية.

بعد ذلك يتم ادخال كافة البيانات اللازمة مع الحرص على التأكد من جميع البيانات المدخلة.

كتابة تاريخ الانتهاء للإقامة أو الهوية.

اضغط على التالي.

قم بإدخال كامل بيانات الطلب

عليك إدخال البيانات الخاصة بالزائرين.

عليك مراجعة كامل البيانات التي قمت بإدخالها.

اضغط على حفظ.

عليك التوجه إلى منصة النفاذ الوطني.

ستصلك كلمة المرور المؤقتة على هاتفك المحمول، عليك إدخالها في المكان المخصص.

اضغط على متابعة، قم بطباعة الطلب المقدم.

اذهب إلى الغرفة التجارية بالمملكة من أجل تأكيد الطلب. خطوات تعديل طلب زيارة عائلية من خلال منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية 1442 خطوات التقديم على طلب زيارة عائليةخطوات تعديل طلب زيارة عائلية من خلال منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية 1442 كذلك يمكن تعديل طلب زيارة عائلية أيضاً بشكل الكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية: قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الالكتروني المخصص لخدمات التأشيرات.

اضغط على خدمات الأفراد.

بعد ذلك اضغط على طلب زيارة عائلية.

ادخل كافة البيانات المطلوبة ذلك بعد اتمام عملية تسجيل الدخول.

توجه بعد ذلك إلى صفحة الطلبات.

حدد الطلب الخاص بك الذي قمت بتقديمه مسبقاً.

أجري التعديلات التي تريدها على هذا الطلب.

إنقر على الأيقونة الخاصة بحفظ التغييرات.

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