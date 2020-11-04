54 وفاة و 4833 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (4833) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ ، توزّعت كما يلي:

- (2477) في محافظة العاصمة عمّان.

- (1127) في محافظة الزرقاء.

- (507) في محافظة إربد، منها (250) في الرمثا.

- (148) في محافظة جرش.

- (137) في محافظة الكرك.

- (134) في محافظة العقبة.

- (98) في محافظة البلقاء.

- (97) في محافظة المفرق.

- (39) في محافظة معان، منها (31) في البترا.

- (31) في محافظة عجلون.

- (28) في محافظة الطفيلة.

- (10) في محافظة مأدبا.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (86,576) حالة.

- سُجّلت (54) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (967) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (215) حالة، فيما غادرت (135) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,565) حالة، منهم (374) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

- تمّ إجراء (20,887) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,934,688) فحصاً.

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).