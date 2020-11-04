حملة ترامب تشكك في "أصوات ويسكونسن": سنطلب فرزها مجددا

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنها ستطلب على الفور إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، رغم أن النتائج النهائية لم تعلن بعد رسميا في الولاية.
وقال بيل ستبين مدير الحملة في بيان: "وردت تقارير عن مخالفات في عدة مقاطعات في ويسكونسن، مما يثير شكوكا جادة بشأن صحة النتائج"، من دون أن يذكر تفاصيل عن هذه التقارير.
وأضاف: "الرئيس تخطى بفارق كبير مستوى الأصوات الذي يسمح له بطلب إعادة الإحصاء، وسنفعل ذلك على الفور"، في الولاية التي تضم 10 مندوبين.
ويقترب جو بايدن من حسم ولاية ويسكونسن، حيث قال مركز إديسون إن المرشح الديمقراطي يحصل على 49.4 بالمئة، مقابل 48.8 بالمئة لترامب، بعد إحصاء 99 بالمئة من أصوات الولاية.
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