عاجل .. حملة ترامب تطالب بإعادة فرز الأصوات فى ولاية ويسكونسن

وكانت مديرة اللجنة الانتخابية فى ولاية ويسكونسن ميجان وولف، أكدت أن عملية تدقيق النتائج تحتاج لبعض من الوقت وأنه لا توجد نتائج نهائية معلنة.

فيما ندد الرئيس الأمريكى ترامب، بعملية فرز الأصوات، عبر حسابه الرسمى على تويتر قائلا : "إنهم يعثرون على أصوات لصالح بايدن فى كل مكان، فى بنسلفانيا وويسكونسن وميشيجين.. هذا أمر سيء جدا لبلدنا".

وأضاف: "إنهم يعملون بكد لتعويض فارق نصف مليون صوت فى بنسلفانيا... نفس الشيء يحدث فى ميشيجن وأماكن أخرى".