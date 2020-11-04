عاجل .. بايدن : لا يحق لترامب حسم نتيجة الانتخابات.. الأمر بيد الشعب

وأضاف بايدن، فى تصريحات له بحسب قناة العربية، أنه لا يحق للمرشح الجمهورى الرئيس دونالد ترامب حسم نتيجة الانتخابات، فالأمر بيد الشعب.

وحطم المرشح الديمقراطى جو بايدن الرقم القياسى، للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما لأكبر عدد من الأصوات التى حصل عليها أى مرشح رئاسى فى تاريخ الولايات المتحدة.

تجاوز بايدن الرقم القياسى للتصويت الشعبى البالغ 69498516 الذى حصل عليه أوباما فى عام 2008، وفقًا لبيانات من وكالة أسوشيتد برس.

وبحسب "forbes"، بلغت حصيلة أصوات نائب الرئيس السابق 70،055،711 مع وجود العديد من الدوائر الانتخابية التى لا تزال تحسب الأصوات.