سويسرا تنشر قوات الجيش لمساعدة المستشفيات على التعامل مع كورونا

وبحسب "روسيا اليوم"، هذه هى المرة الثانية التى يتدخل فيها الجيش منذ بداية العام لدعم المستشفيات خلال علاجها ونقلها مرضى.

وقد تجاوز عدد الإصابات عشرة آلاف يوميا يوم الأربعاء، وهو أمر يفوق قدرة استيعاب نظام الرعاية الصحية.

وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "يرتفع عدد حالات الإصابة بشكل حاد خلال الموجة الثانية من جائحة "كوفيد-19"، ومع هذا الارتفاع، وبتأخير من أسبوع إلى أسبوعين، يزيد عدد المرضى فى المستشفيات ووحدات العناية الفائقة".

ومنذ يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، قدمت عدة مقاطعات طلبات للحصول على دعم عسكرى.

وأعطت الحكومة كذلك الضوء الأخضر لتوزيع 350 مليون فرنك سويسرى (384 مليون دولار) فى صورة منح وقروض للأندية الرياضية المحترفة وشبه المحترفة المتضررة من الجائحة.

وقالت إنها على استعداد للنظر فى تقديم المزيد من المساعدات خاصة مع إقامة مسابقات كبيرة بدون جمهور فى مسعى لإبطاء تفشى المرض.