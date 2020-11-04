بايدن يفوز بأصوات أكثر من أى مرشح رئاسى آخر فى تاريخ الولايات المتحدة

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تجاوز بايدن الرقم القياسى للتصويت الشعبى البالغ 69498516 الذى حصل عليه أوباما فى عام 2008 يوم الأربعاء ، وفقًا لبيانات من وكالة أسوشيتد برس.
وبحسب "forbes"، بلغت حصيلة نائب الرئيس السابق 70،055،711 مع وجود العديد من الدوائر الانتخابية التى لا تزال تحسب الأصوات.
كما يقترب الرئيس ترامب من رقم أوباما القياسى بحصوله على 67321943 صوتًا حتى منتصف النهار يوم الأربعاء.
إلا أن هناك ملايين الأصوات المتبقية لم يتم عدها بعد بسبب استخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد فى هذه الانتخابات.
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