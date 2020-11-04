ترامب: نحقق فوزا كبيرا في بنسلفانيا ويدعون وجود ملايين الصناديق لم تعد

أكد الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على تحقيقه لفوز كبير في ولاية بنسلفانيا، إلا ان سكرتيرة الولاية تؤكد على وجود ملايين الصناديق دون فرز حتى الأن.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نحن نحقق فوز كبير في بنسلفانيا، لكن سكرتيرة الولاية أعلنت وجود ملايين الصناديق لم يتم عدها حتى الأن".

وطالبت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، التي يتفوق فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن بفارق ضئيل.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإنه في حال كانت النسب متقاربة بين المرشحين في حدود 1%، يمكن للمرشح المتأخر (ترامب) طلب إعادة فرز الأصوات مرة أخرى.

وقال مدير حملة ترامب الانتخابية، بيل ستيبين: "الرئيس يطلب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن وسنفعل ذلك على الفور".

أظهرت النتائج الأولية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تفوق جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في ولاية ويسكونسن الهامة، بنسبة 49.4% إلى 48.8%، عقب فرز ما يقرب من 99% من الأصوات.

وأكدت مديرة اللجنة الانتخابية في ولاية ويسكونسون الأمريكية، ميجان وولف، اليوم الأربعاء، حق أي من المرشحين الطعن على الانتخابات والتقدم بطلب لإعادة الفرز مرة أخرى.

وأعلنت المسئولة الأمريكية عن بدء المراجعة الثالثة والأخيرة لفرز أصوات الناخبين في ولاية ويسكونسون، قبل الإعلان عن النتيجة النهائية بالولاية.